Ананич: необходимо дать справедливую оценку злодеяниям нацистов на белорусской земле в годы ВОВ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо дать справедливую оценку злодеяниям нацистов на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я являюсь разработчиком законопроекта "О геноциде белорусского народа" совместно с Генеральной прокуратурой, другими государственными органами. Считаю для себя как гражданина и как человека, что в современной Беларуси пришло время расставить все акценты. В том числе и на законодательном уровне дать справедливую оценку злодеяниям нацистских преступников и их пособников на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период", - сказала Лилия Ананич.

По ее словам, сегодня это как никогда важно. "Потому что мы увидели современные проявления геноцида в действиях уже на наших границах: белорусско-польской, белорусско-литовской, когда права человека в понимании коллективного Запада, право на жизнь подвергаются сомнению. Мы увидели, к чему может привести пренебрежение исторической памятью в Украине. Мы увидели, что незнание истории, в том числе этих страшных фактов злодеяний, которые были на нашей земле в военное время и в послевоенный период, тоже приводит к использованию коллаборантами этой символики. И сегодня мы не можем оставаться безучастными", - отметила парламентарий.

Лилия Ананич подчеркнула, что разработка законопроекта "О геноциде белорусского народа" - конкретный юридический, политический и моральный акт, "который направлен на увековечивание памяти о жертвах геноцида белорусского народа".-0-

Фото Рамиля Насибулина