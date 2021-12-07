Депутат: белорусы несут ответственность за свою историческую память

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы несут ответственность за свою историческую память, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

На осенней сессии парламентарии планируют рассмотреть законопроект "О геноциде белорусского народа".

"Мы этим законом говорим о том, что злодеяния, совершенные нацистами и нацистскими пособниками на белорусской земле против советских граждан, - это геноцид. Те плановые уничтожения и массовые истребления белорусского народа законодательно мы признаем геноцидом. И говорим о недопустимости публичного его отрицания: в печатных, электронных СМИ, интернете. Поэтому появляется статья в Уголовном кодексе, предусматривающая уголовное наказание за публичное отрицание и с очень серьезными сроками, если это будет совершено повторно и с использованием в том числе служебного положения", - сказала Лилия Ананич.

По ее словам, законопроект предусматривает проведение большой работы по увековечиванию жертв геноцида белорусского народа. "Сегодня у нас много мемориалов и памятников, но мы видим, что открываются новые страницы этой страшной истории. И не менее важно, что закон станет отправной точкой для признания и осуждения геноцида белорусского народа мировым сообществом. Мы должны добиваться этого, - подчеркнула парламентарий. - Сегодня мы, белорусы, несем ответственность за свою историческую память. И ответственность не только перед памятью о жертвах, но и перед будущими поколениями. Чтобы эта справедливая оценка происходившего осталась в веках. И чтобы никогда более на территории нашей страны невозможны были проявления геноцида нашего народа".-0-