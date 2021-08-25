Ананич: все чаще разрабатываются уникальные решения для безбарьерного доступа в жилье

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минстройархитектуры за последний год увеличилось число обращений по поводу возможных индивидуальных инженерных подходов к созданию безбарьерного доступа в существующие здания. Об этом заявил заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич во время круглого стола "Социализация инвалидов и физически ослабленных лиц: создание доступной среды жизнедеятельности" в пресс-центре БЕЛТА.С мая в Беларуси начали действовать строительные нормы "Среда обитания для физически ослабленных лиц", которые применяются при проектировании доступной среды, зданий различного назначения и общедоступных открытых территорий с учетом принципов универсального дизайна. Важно то, что эти требования обязательно исполнять. В случае реконструкции, модернизации существующих объектов мероприятия по безбарьерной среде выполняются настолько, насколько это возможно.Алексей Ананич пояснил: под физически ослабленными лицами понимаются не только инвалиды. Это огромная доля населения: временно маломобильные (например, по болезни, из-за травмы), беременные, мамы с малышами на руках или в колясках, дети дошкольного возраста, престарелые граждане.При корректировке строительных норм учитывается прежде всего жизненная практика. "Мы совместно с обществом инвалидов проанализировали ситуацию, связанную с подъемниками, и проработали возможность заменить их на пандусы. Потому что практика показала, что используются подъемники не так повсеместно, как хотелось бы. Поэтому мы установили требование: обязательно применять на перепадах высот на входах в здания пандусы, а если это невозможно - подъемники", - рассказал замминистра.Также после анализа строящихся объектов были изменены строительные нормы по жилым и общественным зданиям. "Установили требование о том, что необходимо обеспечивать вход с нулевой отметки земли. То есть крыльцо там, где возможно, устраиваться не будет. Тогда физически ослабленные лица будут иметь более простой доступ в здания", - пояснил Алексей Ананич.Он подчеркнул: все изменения увязываются с возможностями строительной отрасли. Прежде чем принимать какие-то решения, анализируются возможности производить требуемую продукцию, выполнять необходимые работы."Что до существующих объектов, то по ним проблемы остаются. Особенно это касается жилых зданий. Мы разработали альбом-схему вариантов обеспечения доступа в такие объекты, разместили его на сайте министерства. Но каждый объект уникален, и подход нужен индивидуальный, универсального решения нет, - добавил Алексей Ананич. - И мы отмечаем, что за последний год количество обращений к нам об отступлении от требований НПА (нормативно-правовых актов. - Прим. БЕЛТА), которое позволило бы физически ослабленным лицам попадать в свои жилые здания без препятствий, возросло. То есть стало больше проектировщиков, заказчиков, которые глубоко прорабатывают каждое решение. А значит, наша разъяснительная и нормотворческая работа, по сути, стимулирует к тому, чтобы искать какие-то решения, которые обеспечивают и безопасность, и доступность".Например, сейчас как раз по одному объекту, где нет лифта, выработано компромиссное решение: установить потолочный рельсовый подъемник, чтобы проживающий в доме инвалид мог сам выходить и возвращаться в свое жилье и это было безопасно для остальных жильцов подъезда. На данный момент заключен договор о проектировании, при удачном раскладе устройство может быть установлено уже в этом году.-0-