Андрейченко: на парламентариев возложена большая ответственность в решении поставленных задач

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парламентариев возложена большая ответственность в решении поставленных задач, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко по итогам встречи депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики с премьер-министром Романом Головченко и членами правительства в Овальном зале по обсуждению пакета бюджетных законопроектов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Год предстоит непростой. Мы будем работать в условиях жесткой внешнеполитической обстановки, санкций, ковидных ограничений. Безусловно, здесь на первое место выходит комплексная, системная и слаженная работа органов государственного управления по решению тех задач, которые мы сегодня определяем. Но я бы хотел сказать, что здесь очень большая степень ответственности у депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики", - сказал Владимир Андрейченко.

Первое - это качественное законодательное обеспечение социально-экономического развития страны. "Нам еще предстоит плотно поработать над рядом законов, которые надо принять в этом году и, конечно, на следующий год", - отметил спикер.

/Будет дополнено/.-0-