Андрейченко: Послание Президента дает ответы на жизненно важные вопросы, поставленные временем

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента дает ответы на жизненно важные вопросы, поставленные временем. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее Послание главы государства стало кульминацией широкого общественного диалога, который определяет стратегию развития страны на ближайшие десятилетия. Послание содержит детальную характеристику ситуации в Беларуси и вокруг нее, дает ответы на непростые, но жизненно важные вопросы, поставленные временем. Это прежде всего надежная защита суверенитета, обеспечение безопасности Беларуси, повышение качества жизни граждан и, безусловно, укрепление начал народовластия, совершенствование архитектуры государственного управления", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер добавил: "В этом смысле Послание - программный документ, в котором обозначены четкие задачи для всех государственных органов, в том числе для парламента".-0-

Андрейченко: судьба страны - в руках белорусов

Фото Оксаны Манчук