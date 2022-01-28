Андрейченко: судьба страны - в руках белорусов

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судьба страны находится в руках белорусов, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша первейшая задача - сохранять единство общества, его сплоченность вокруг таких близких всем нам ценностей, как мир, социальная справедливость, возможность самостоятельно созидать свое будущее. Именно на это нацелен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенный главой государства на общенациональный референдум", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул: депутатский корпус должен продолжить участие в информационно-разъяснительной работе, которая проводится в стране накануне референдума. Времени остается немного, и его надо использовать максимально эффективно.

"Конечно, абсолютное большинство граждан поддерживает курс на сохранение социального государства и эволюционное развитие. Однако с учетом серьезности предлагаемых перемен у некоторых еще остаются вопросы. Поэтому наша обязанность - достучаться до каждого. Необходимо разъяснить суть конституционных новаций, чтобы на референдуме люди сделали осознанный выбор, четко понимая, что судьба страны сегодня находится именно в их руках. Это, пожалуй, самый главный тезис Послания Президента белорусскому народу и парламенту", - добавил Владимир Андрейченко.-0-