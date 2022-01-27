Андрейченко: сильная, независимая и процветающая Беларусь никому не нужна кроме нас самих

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильная, независимая и процветающая Беларусь никому не нужна кроме нас самих, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Время показало пагубность политики западных стран, которая поставила под угрозу всю систему региональной безопасности. Как оказалось, сильная, независимая и процветающая Беларусь никому не нужна кроме самих белорусов. Поэтому мы можем надеяться только на себя и наша сила - в единстве", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, эта мысль объединяла абсолютное большинство участников диалога по обсуждению проекта Конституции.

"Оценивая проведенные дискуссии в целом, надо сказать, что люди положительно воспринимают проект Конституции и понимают значимость предстоящего референдума. Наша задача - приложить максимум усилий к тому, чтобы избиратели пришли на участки для голосования и выразили свою позицию. Вместе с тем независимо от итогов референдума нам, уважаемые депутаты, надо готовиться к серьезной работе по всем направлениям нашей деятельности. Решение многих вопросов экономики и социальной политики, обеспечения мира и правопорядка не терпит отлагательств. В своем послании глава государства поставит четкие задачи перед всеми государственными органами, и нам необходимо будет оперативно включиться в их реализацию", - констатировал спикер.-0-