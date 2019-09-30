Андрейченко: задача парламента - обеспечить соцориентированность бюджета

30 сентября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Задача парламента - обеспечить социальную ориентированность республиканского бюджета, проект которого будет рассматриваться на осенней сессии. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Алгоритм рассмотрения проекта бюджета в белорусском парламенте уже выработан. Материалы будут изучать на заседаниях постоянных комиссий, после этого состоится расширенное заседание комиссии по бюджету и финансам с участием профильных министров. Планируется провести нулевое чтение, куда пригласят руководство правительства. "Наша задача, чтобы бюджет обеспечил экономический рост и был социально ориентированным", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко

Спикер напомнил, что задачи, стоящие перед парламентариями на предстоящей сессии, были обозначены во время его встречи с главой государства, которая состоялась 16 сентября. "В первую очередь мы должны рассмотреть проект бюджетных документов на 2020 год. Необходимо "расчистить" парламентский портфель, чтобы не оставлять сложных вопросов, с которыми мы долго работали, новому составу палаты представителей", - сказал Владимир Андрейченко.

Он отметил, что в целом парламент подошел к осенней сессии с хорошим заделом. Из 62 законопроектов 37 прошли все необходимые процедуры и будут включены в повестку дня сессии. Всего на рассмотрение депутатского корпуса планируется вынести около 50 законопроектов.

Во время сессии парламентарии сосредоточат усилия на проектах экономического блока. Ряд из них уже подготовлен, например корректировка закона о естественных монополиях, о рекламе. Владимир Андрейченко призвал ускорить подготовку законопроектов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, технического нормирования и стандартизации, электросвязи, контрольно-надзорной деятельности.

"В центре внимания должны находиться вопросы законодательного обеспечения социальной сферы, среди них законопроекты об охране труда, оплате труда работников бюджетных организаций, правах инвалидов и их социальной интеграции, защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, оказании медицинской помощи, - добавил председатель Палаты представителей. - Это вопросы, которые волнуют многих граждан, поэтому работа над соответствующими документами должна проводиться с участием широкого круга общественных организаций, с глубоким анализом правоприменительной практики, обращении граждан и юридических лиц, прогрессивного опыта зарубежных государств".

В первом чтении на осенней сессии планируется рассмотреть 10 законопроектов, во втором - 9, также будут рассмотрены 16 проектов законов о ратификации международных соглашений и два декрета Президента.-0-

Фото Рамиля Насибулина