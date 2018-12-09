9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ани Лорак стала звездным послом II Европейских игр. Соответствующий сертификат ей вручили во время "Золотого Граммофона" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин отметил, что музыка и спорт стирают границы, сближают страны. Вручая сертификат, он выразил уверенность, что огромная армия поклонников певицы соединится со спортивными болельщиками и вместе в 2019-м отметит самое яркое событие года - II Европейские игры.

Георгий Катулин поздравил Ани Лорак с восхождением на музыкальный олимп и пожелал ей продолжать радовать белорусскую публику.

"Золотой Граммофон" прошел в Минске в третий раз. Шоу в "Минск-Арене" ничем не отличалось от того, что ранее состоялось в Москве.-0-