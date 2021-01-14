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14 января 2021, 16:09

Армия выполнит любую задачу для сохранения территориальной целостности страны - Голуб

Игорь Голуб на центральном командном пункте ВВС и войск ПВО
Игорь Голуб на центральном командном пункте ВВС и войск ПВО

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия выполнит любую задачу для сохранения территориальной целостности страны и ее суверенитета. Такое мнение высказал сегодня журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб во время совместной подготовки родов войск и специальных войск ВВС и ПВО, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера мной были вручены распоряжения командирам соединения воинских частей на приведение подразделений в повышенную степень готовности. Задача - после приведения выйти в назначенные районы и осуществить прикрытие заданных объектов - атака авиации условного противника. Эта задача была выполнена. Подразделения совершили марши в указанные районы и заняли позиции", - сказал Игорь Голуб. - Сегодня проводится проверка данных подразделений полетами контрольных целей. С помощью нашей авиации создана сложная воздушная обстановка. Работаем с трех стационарных и двух оперативных аэродромов. В воздухе находится более 10 целей. Каждое подразделение осуществляет противовоздушное прикрытие заданного объекта".

По его словам, эта подготовка имеет ряд особенностей. В условиях радиоэлектронного подавления специалисты на практике отрабатывают приемы борьбы с маловысотными малоскоростными воздушными целями, такими как беспилотные летательные аппараты и шары-зонды.

"Самое главное - научить наши боевые расчеты действовать в той обстановке, которую мы для них создали. В качестве воздушных целей на полигонах поднимаются шары, и по ним работает авиация. Если раньше расчеты их только обнаруживали и сопровождали, то сейчас задача - уничтожение, - подчеркнул командующий. - Другая особенность - это работа с постоянной сменой боепозиций. Основной принцип: увидел, выстрелил, сменил позицию. Мы проанализировали те сильные и слабые стороны, которые были вскрыты в ходе боевых действий в Сирии, Ливии и в Нагорном Карабахе, и претворяем этот опыт на практике".

Как отметил Игорь Голуб, впервые применяются новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники. "Так, комплекс автоматизации "Простор", который был принят на вооружение в конце 2020 года, значительно повысил наши возможности по управлению подчиненными войсками, по сопровождению и обнаружению всех воздушных целей. Помимо этого, боевым расчетам 61-й истребительной авиационной базы и экипажам самолетов-истребителей СУ-30СМ помогает в работе новейшая радиолокационная станция "Сопка", - рассказал он.

Командующий добавил, что в этом году планируется получить на вооружение такие радиолокационные станции, как "Противник-Г" и "Восток". "Уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов МИ-35, второй партии истребителей СУ-30СМ. Кроме того, продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных "С-300", на новые комплексы "С-400" и "Панцирь-С". Одновременно в ходе боевой работы мы используем, пока в качестве испытаний, бортовые комплексы обороны, которые активно помогают ставить помехи, прикрывать ударные самолеты и вертолеты от тех средств поражений, которые по ним могут быть применены", - сказал он.

"Техника - это одно, самое главное - наш состав и его моральный настрой. Я готов поручиться, что все военные значительно сплотились вокруг своего главнокомандующего и готовы выполнить любую поставленную задачу для сохранения территориальной целостности нашей страны, неприкосновенности воздушной границы и нашего суверенитета", - заключил Игорь Голуб.

Опыт, полученный личным составом, будет использован во время совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021".

С 13 по 15 января организовано движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач совместной подготовки и обратно в пункты постоянной дислокации.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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