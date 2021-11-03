Авиакомпания "Гродно": в экипаже разбившегося под Иркутском самолета были граждане нескольких стран

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В экипаже разбившегося под Иркутском Ан-12 были, предположительно, граждане Беларуси, России и Украины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в авиакомпании "Гродно".

В авиакомпании "Гродно" подтвердили, что разбившийся под Иркутском Ан-12 принадлежит ей.

"Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находились 7 человек", - отметили в компании.

Самолет Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку возле Иркутска.-0-

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