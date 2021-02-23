Австрийские парламентарии проявили интерес к опыту Беларуси по борьбе с COVID-19

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня по инициативе австрийской стороны состоялась онлайн-встреча членов рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с Парламентом Австрийской Республики во главе с депутатом Палаты представителей Валерием Воронецким с членами депутатской группы "Австрия - Украина, Молдова, Беларусь" в парламенте Австрии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Во время открытого диалога стороны обсудили текущее состояние белорусско-австрийских отношений, в том числе межпарламентское взаимодействие, перспективы развития сотрудничества в области политики, экономики, гуманитарной сферы. Австрийские парламентарии проявили интерес к актуальной внутриполитической ситуации в нашей стране, законодательной деятельности, правозащитной тематике, мерам, предпринимаемым правительством Беларуси по борьбе с COVID-19.

Стороны подчеркнули особую важность поддержания межпарламентского диалога для дальнейшего развития всесторонних белорусско-австрийских отношений.

С белорусской стороны во встрече приняли участие депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики.-0-