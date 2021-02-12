Бамбиза: развитие регионов - основа развития страны

12 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Большое внимание на VI Всебелорусском народном собрании было уделено дальнейшему развитию регионов. Важность этого отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА генеральный директор Национального парка "Припятский" Управления делами Президента Беларуси Степан Бамбиза во время работы VI Всебелорусского народного собрания.

Степан Бамбиза подчеркнул, что развитие регионов - это основа развития страны. "Все обсуждаемые темы на собрании были очень актуальными. Делегаты приехали со всей страны, с каждого региона, поэтому перечень поднятых вопросов и проблем был очень широким и нашел отражение в итоговых документах собрания", - сказал делегат.

"Экономика и благосостояние людей - это самое главное. Уверен, что принятые решения будут способствовать их росту, о чем говорил в своем выступлении на собрании Президент Беларуси Александр Лукашенко", - продолжил Степан Бамбиза.

Он констатировал, что минувший год был очень сложным для всех - началась эпидемия, внесшая изменения практически во все сферы жизни. "Соответственно, и мы столкнулись с большими трудностями, потому что коронавирус сказался на развитии туризма, - отметил генеральный директор парка. - Тем не менее в минувшем году нам удалось провести фестиваль "Зов Полесья".

Национальный парк "Припятский" представляет собой уникальное сочетание природного, культурного и исторического наследия, что привлекает сюда большой поток туристов, в том числе и иностранных. Этому способствует не только уникальная природа, но и высокоразвитая база для туризма и отдыха, созданная в парке.-0-