Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером художественной выставки в Новополоцке

Третий год подряд банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером городского культурного проекта "Арт-галерея для горожан" в Новополоцке. В этом году экспозиция под открытым небом будет приурочена к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Выставку "Фронтовой портрет. Судьба Солдата" реализует музей истории и культуры Новополоцка совместно с федеральным государственным учреждением Российской Федерации "Музей Победы".

Особенностью экспозиции в Новополоцке станет размещение портретов уроженцев Беларуси, воевавших в составе Красной армии. Репродукции графических работ взяты из фондов Музея Победы. Портреты разместят на центральной площади города для горожан и гостей юбилейных мероприятий. Выставка продлится с марта по декабрь.

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