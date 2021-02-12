Батура: мир и независимость - ключевые позиции, которые надо отстаивать

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир и независимость - ключевые позиции, которые надо отстаивать. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской общественной организации "Породненные города", председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Батура во время работы VI Всебелорусского народного собрания.

Борис Батура отметил, что на собрании, на котором с докладом выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко, четко определены дальнейшие пути развития страны. "Определено то, что будем делать в ближайшее время, что в перспективе. Осталось только осуществить это на деле", - подчеркнул руководитель "Породненных городов".

Он рассказал, что сегодня в данную общественную организацию входят 36 городов, которые имеют 451 побратима и партнера (с долгосрочными договорами о сотрудничестве) в 38 странах мира. За последние годы было проведено 10 встреч с немецкими городами, девять - с российскими, четыре - с польскими, три - с латвийскими, болгарскими, французскими, по две - с вьетнамскими и китайскими городами-побратимами.

Борис Батура убежден, что принятые на Всебелорусском народном собрании решения будут учитываться в работе общественной организации.-0-