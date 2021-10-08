Батура: встреча городов-побратимов Беларуси и России является символом дружбы и единства

8 октября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Встреча городов-побратимов Беларуси и России является символом дружбы и единства. Об этом сказал председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города", председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Батура на открытии 10-й встречи городов-побратимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам с вами было непросто встретиться в это сложное время: мир сотрясает политическая и экономическая нестабильность, тревожной остается и эпидемиологическая обстановка. Бесспорно, немало забот и местного значения, требующих ежедневного внимания и участия, - подчеркнул Борис Батура. - Тем не менее, мы здесь, в белорусском городе Жодино, и хочется сказать словами поэта: "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались", потому что наша встреча - это символ нашей дружбы, наших приоритетов и единства".

По мнению руководителя "Породненных городов", необходимость диалога между народами сегодня многократно увеличилась. "Это связано не только с экономическими интересами. На наших глазах агрессирует общественно-политическая обстановка вокруг стран, целые недружественные нам структуры работают на подмену понятий и ценностей. Испытание проходят культурно-цивилизационная, духовная общность, наше омытое кровью в окопах Великой Отечественной братство", - считает Борис Батура.-0-