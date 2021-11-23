Бегун: 118 беженцев в индивидуальном порядке покинули Беларусь 22 ноября

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 118 беженцев в индивидуальном порядке покинули Беларусь 22 ноября, сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый день лицам, которые обращаются в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о репатриации, мы оформляем соответствующие документы. Только на вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минск. Они вылетели вчера вечером в индивидуальном порядке. То есть органы внутренних дел и пограничные войска им оказали содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - сказал Алексей Бегун.

По его словам, такая работа продолжается ежедневно. "Сегодня еще группа граждан из иностранных государств находится уже в Национальном аэропорту, прошла все таможенные и пограничные процедуры и также ожидает возвращения в страны гражданства, - отметил начальник департамента. - Кроме того, ряд посольств, в том числе Ирак, Сирия, организуют так называемые эвакуационные рейсы, которые предлагают своим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возвратиться на родину".-0-