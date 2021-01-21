Беларусь и китайская CITIC Сonstruction и в дальнейшем будут реализовывать масштабные проекты

21 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько провел переговоры с председателем правления корпорации CITIC Сonstruction Чэнь Сяоцзя и первым вице-президентом корпорации Ян Цзяньцяном. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в КНР.
На встрече был обсужден ход реализации проектов в Беларуси с участием компаний группы CITIC, включая масштабный проект в сфере сельского хозяйства и биотехнологий - организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы.
Кроме того, взаимно был отмечен долгосрочный стратегический уровень сотрудничества группы CITIC с Беларусью, а также его большой потенциал в различных сферах деятельности - торговля, финансы, сельское хозяйство, спорт.
Компаниями группы CITIC реализовано или находится в стадии реализации более десятка крупных и значимых для социально-экономического развития Беларуси проектов, включая модернизацию ряда валообразующих белорусских предприятий, строительство автомобильного завода "Белджи", горнообогатитетельного комбината, а также проект высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла - производство аминокислот, комбикормов.-0-
Фото посольства Беларуси в КНР