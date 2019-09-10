Беларусь и Польша подпишут административное соглашение по применению договора о соцобеспечении

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша подпишут административное соглашение о порядке применения договора о социальном обеспечении от 13 февраля 2019 года. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 9 сентября 2019 года №608, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Совет Министров Беларуси согласился с предложением Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения и Министерства финансов о подписании данного административного соглашения.
Постановление принято в соответствии со ст.11 закона "О международных договорах Республики Беларусь" и вступает в силу со дня принятия.
Как сообщалось, договор о социальном обеспечении был подписан во время визита парламентской делегации Беларуси в Польшу и регулирует в интересах граждан двух стран вопросы пенсионного обеспечения, выплат в связи с инвалидностью и временной нетрудоспособностью, выплат по безработице, пенсионного стажа. Подписанный документ позволит обеспечить должный уровень социальной защиты граждан в странах-партнерах.-0-