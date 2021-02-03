Беларусь и Россия дополнительно согласуют график движения поездов и новых авиарейсов

3 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская и российская стороны дополнительно согласуют график движения пассажирских поездов и новых авиарейсов, которые планируется возобновить с 8 февраля, а также условия допуска на них пассажиров. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте посольства Беларуси в России, сообщает БЕЛТА.

"График новых авиарейсов и расписание движения железнодорожных составов, а также условия допуска на транспортные средства будут дополнительно согласовываться соответствующими ведомствами Беларуси и России", - отмечается в сообщении.

Согласно распоряжению правительства России, с 8 февраля на взаимной основе возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью между Москвой и Минском, а также по маршрутам Москва - Калининград и Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. Кроме того, на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва - Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.-0-