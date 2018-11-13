Беларусь и Турция обсуждают увеличение числа авиарейсов между странами

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция обсуждают увеличение количества авиарейсов между странами, выражают взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества в образовании и культуре. Речь об этом шла на встрече председателя Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырыма с руководством Национального собрания Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Бинали Йылдырым отметил, что вопрос увеличения количества авиарейсов обсуждается во время его визита в Беларусь. Турция рассчитывает, что в следующем году в этом плане будут достигнуты серьезные подвижки.

Страны, взаимный товарооборот которых в этом году должен составить как минимум $1 млрд, намерены сохранить позитивную динамику. При этом Беларусь и Турция - сторонники масштабного расширения отношений не только в торгово-экономической, но и в других сферах. Свою роль в этом сыграют и парламентарии. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с турецким спикером предложил группам дружбы, которые созданы в парламентах двух стран, разработать дорожную карту сотрудничества между Национальным собранием Беларуси и Великим национальным собранием Турции. По мнению Владимира Андрейченко, при этом важно уделить серьезное внимание взаимодействию в научно-технической, образовательной сферах. Так, в 2017/2018 учебном году в белорусских вузах обучалось 178 студентов из Турции. Он убежден, что эта цифра не соответствует реальным возможностям двух стран, и предложил активизировать работу над соответствующим межправительственным соглашением. "Очень важно обеспечить взаимное признание дипломов вузов Беларуси и Турции", - добавил спикер. Владимир Андрейченко проинформировал, что этот вопрос предлагается решить путем создания совместных учебных программ с двойными дипломами.

Белорусские и турецкие парламентарии намерены содействовать укреплению культурных связей между странами. Председатель Палаты представителей уверен, что Беларусь может стать интересным туристическим направлением для турецких туристов, в том числе для болельщиков. В 2019 году страна будет принимать вторые Европейские игры, а в 2021-м - вместе с Латвией проведет чемпионат мира по хоккею. Бинали Йылдырым в свою очередь заявил, что столь крупные соревнования будут интересны турецким болельщикам.

Стороны отметили конструктивный характер переговоров, на которых обсуждался широкий круг вопросов: мировой и региональной безопасности, инвестиционного сотрудничества, укрепления гуманитарных связей. После переговоров в Совете Республики подписано совместное заявление о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Великим национальным собранием Турции.-0-