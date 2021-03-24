Беларусь имеет все предпосылки для активного развития электротранспорта - эксперты

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь имеет все предпосылки для активного развития электротранспорта. Такое мнение высказали эксперты во время онлайн-встречи на базе Информационного центра по атомной энергии, организованной госкорпорацией "Росатом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации.

"Уже несколько лет в Беларуси наблюдается позитивная динамика в использовании электротранспорта, и это относится как к общественному, так и к персональному транспорту. Причин для такого перехода две. Во-первых, электротранспорт более экологичный в сравнении с традиционным и его массовое использование пойдет только на пользу Минску и другим крупным городам. А во-вторых, в связи с вводом в строй Белорусской АЭС в стране появился стабильный источник электроэнергии по прогнозируемым ценам, что станет стимулом для развития электрического направления в транспортной отрасли", - сказали в пресс-службе.

Как отметили участники дискуссии, электротранспорт становится одной из наиболее перспективных сфер для развития в Беларуси. По многочисленным экспертным оценкам, в 2025-2030 годах большая часть транспорта в белорусских городах будет работать именно на электродвигателях. При текущих прогнозах электромобили и другие виды городского электротранспорта смогут потреблять около 2,3 млрд кВт.ч электроэнергии, что составит до 12,5% от всей мощности Белорусской АЭС. В целом к 2030 году уровень доступной электроэнергии в стране вырастет с нынешних 38 млрд кВт.ч до 42 млрд кВт.ч. Это даст возможность развивать все виды электротранспорта. Белорусские ученые разрабатывают собственные линейки легковых электромобилей, грузового электротранспорта и электробусов для использования на городских маршрутах. Автобусы на электротяге белорусского производства на данном этапе проходят испытания в городских условиях не только в Беларуси, но и за рубежом.

"Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 2,5 тыс. электромобилей. Их количество продолжает расти в геометрической прогрессии и, по некоторым данным, к 2030 году на белорусских дорогах будет порядка 435 тыс. электромобилей, или около 14% национального автопарка", - отметил дистрибьютор известной марки электромобилей в Беларуси Артур Туманов.

Но электротранспорт - это не только городской транспорт и электромобили. К этой категории относятся электросамокаты, электробайки и моноколеса. С развитием технологий и расширением доступа к электроэнергии их в Беларуси становится все больше. Как подчеркнул директор шеринга самокатов и велосипедов Вадим Осипчик, сегодня индивидуальный электротранспорт на пике развития. По данным Минского велосипедного сообщества, среди пользователей индивидуального мобильного транспорта постоянно растет количество пользователей электротранспорта. В 2020 году оно достигло значения в 15%.

"Электровелосипед или самокат стали привычным городским транспортом, - отметил Вадим Осипчик. - С развитием городской инфраструктуры у людей появляется возможность беспрепятственно добраться в любую точку на карте города, а благодаря электромоторам это происходит комфортно и без физических усилий: можно развивать максимальную разрешенную скорость, независимо от рельефа и пробок. И, конечно, использование электротранспорта значительно уменьшает вредные выбросы в атмосферу".

Во время мероприятия минчане также поделились личным опытом использования электротранспорта. Начальник управления внешнеэкономического сотрудничества ГПО "Белэнерго" Сергей Уласик отметил удобство использования моноколеса, которым пользуется уже больше года.-0-

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