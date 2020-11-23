Беларусь планирует расширить участие в международных миротворческих миссиях

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы Беларуси планируют расширить участие в международных миротворческих миссиях. Об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны Виктор Хренин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы участвуем в миротворческих миссиях в Ливане под эгидой ООН и выполняем задачи в Украине под эгидой ОБСЕ. Эти вопросы планируем развивать и расширять. У нас есть подготовленное подразделение для этих задач - миротворческая рота в Витебске. Прорабатываем дальнейшие направления для того, чтобы войти в одну из миротворческих миссий", - отметил Виктор Хренин.

Рассказывать подробнее о планах в этом направлении деятельности министр обороны не стал. Однако пояснил, что сейчас, в частности, рассматривается расширение присутствия в Ливане. Есть планы и на другие миссии.

Говоря о состоянии дел в белорусской армии, Виктор Хренин подчеркнул, что Вооруженные Силы боеготовы и способны выполнить поставленные задачи. "У нас закончен период обучения 2019/2020. Все мероприятия, которые были в плане подготовки Вооруженных Сил, мы выполнили в полном объеме, срывов не допустили. Кроме того, внепланово были проведены три этапа внезапных проверок боеготовности, учения на Гродненском тактическом направлении. С 1 декабря приступаем к новому периоду обучения, - отметил министр.

По его словам, в этом году в армию было призвано около 9 тыс. военнообязанных для повышения их уровня подготовки по военно-учетным специальностям и обслуживания техники и вооружения. "Люди, которые призывались из народного хозяйства, с высоким уровнем понимания относились к данным процессам и достойно выполняли свои задачи", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Вопросы участия белорусских военных в миротворческих миссиях Александр Лукашенко затронул, принимая Виктора Хренина с докладом. "Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?" - спросил Президент.

В июле Александр Лукашенко посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Там он подробно ознакомился с боевыми возможностями миротворческой роты, ее экипировкой, вооружением и военной техникой, условиями жизни и быта военнослужащих. "Где, возможно, нам придется в качестве миротворцев участвовать? Каково здесь состояние: моральное, техническое и финансовое? Ведь это определенные затраты, правда, ООН их компенсирует, но тем не менее", - сказал глава государства.-0-

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