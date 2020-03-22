Беларусь помогла израильским студентам вернуться на родину

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 21 на 22 марта белорусскими пограничниками совместно с латвийскими коллегами и посольством Израиля в Беларуси организован транзит 21 израильского гражданина на родину через Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

После оформления в латвийском пункте пропуска "Силене" группу студентов встретили два микроавтобуса у границы. В белорусском пункте пропуска "Урбаны" для иностранцев выделили отдельный канал. При взаимодействии с сотрудниками таможни и службы санитарно-карантинного контроля в отношении каждого студента были проведены обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия и процедуры оформления.

Автобусы в сопровождении сотрудников ГАИ доставили студентов в Национальный аэропорт Минск, а в 11 часов рейсом, следующим в Тель-Авив, они отправились на родину.-0-