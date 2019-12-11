Беларусь рассчитывает к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% - Худык

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает сократить выбросы парниковых газов к 2030 году не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык на 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит с 2 по 13 декабря в Мадриде (Испания), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Андрей Худык отметил приверженность республики устойчивому развитию, которое невозможно без решения проблемы изменения климата. Эти вопросы выделяются главой государства и правительством в отдельную повестку дня. "Понимая безусловную важность климатических действий, Беларусь ответственно отнеслась к призыву усилить амбиции в данном направлении и намерена увеличить свои национальные обязательства, сократив выбросы парниковых газов к 2030 году не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом исключительно за счет собственных ресурсов", - сказал он.

По словам министра, в стране в качестве приоритетов рассматривается переход к экономике замкнутого цикла, включающей формирование устойчивой городской мобильности, строительство энергоэффективных жилых домов, снижение энергоемкости ВВП, внедрение низкоуглеродных технологий, электротранспорта. Кроме того, большое внимание уделяется сохранению водно-болотных угодий, развитию особо охраняемых природных территорий.

"Однако необходимо принимать во внимание, что добросовестное выполнение Беларусью повышенных обязательств является недостаточным для преодоления явлений, вызванных изменением климата в региональном и глобальном масштабе. Необходима консолидация усилий всех государств, а также справедливое распределение технической и экспертной помощи тем странам, которые способны принимать максимально эффективные меры в борьбе с изменением климата", - резюмировал Андрей Худык.

25-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - ключевое мероприятие, направленное на выработку и принятие решений, которые позволят запустить механизмы, предусмотренные Парижским соглашением. Основная цель этого соглашения - ограничить глобальное повышение температуры 2 градусами Цельсия и максимально приблизить его к 1,5 градуса. Во время конференции белорусская делегация уделяет основное внимание таким вопросам, как доступ к финансовым механизмам и ресурсам, национальные планы по адаптации к изменению климата и требования к отчетности по их выполнению.-0-