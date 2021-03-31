"Белавиа" возобновит рейсы в Калининград с 2 апреля

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 2 апреля возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Калининград - Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться по пятницам с вылетом из Минска в 8.30 и прибытием в Калининград в 8.30. Обратный рейс из Калининграда - в 9.10 с прибытием в Минск в 11.10. Время для всех аэропортов указано местное.

Перед покупкой авиабилета "Белавиа" рекомендует уточнять у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.-0-