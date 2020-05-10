"Белавиа" выполняет эвакуационный рейс из Анголы и Судана

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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" выполняет сложный чартерный рейс по вывозу белорусов из Анголы и Судана. Об этом сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец.
На борту находятся около 60 человек. "Из них 41 белорус, 6 украинцев и 9 россиян. Люди в этих странах были в основном по работе - в служебных командировках", - сказал Игорь Чергинец.
Самолет вылетел вчера из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), сегодня борт прибудет в Минск.-0-