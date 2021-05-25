Белоконев: инцидент с госфлагом в Латвии - удар по суверенитету Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент с госфлагом в Латвии - удар по суверенитету Беларуси, выражение крайне пренебрежительного отношения к нам, государственным символам страны и народа. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев на заседании Палаты представителей, в ходе которого было принято заявление Национального собрания в связи с инцидентом с Государственным флагом Беларуси в Латвии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с вами стали свидетелями еще одного дичайшего случая в политике двойных стандартов, - сказал Олег Белоконев. - Беларусь - небольшое государство, но оно очень миролюбивое. Мы не имеем территориальных претензий ни к одному из граничащих с нами государств, наши национальные интересы не выходят за пределы наших государственных границ. Мы никого не учим, как проводить выборы, в том числе и мэра Риги, которого дважды переизбирали. Мы не вмешиваемся во внутренние дела ни одного из государств. Но мы как кость в горле Европы".

По словам депутата, этот выпад мэра Риги можно было бы оценить как популизм. "Но присутствие при этом министра иностранных дел Латвии - это удар по суверенитету нашей страны. Это выражение крайне пренебрежительного отношения к нам, государственным символам страны и народа. И прощать это нельзя. За это надо наказывать, - отметил он. - Я являюсь членом группы дружбы с этим государством. И буквально недавно прошла встреча, когда один из латвийских чиновников открыто по видео-конференц-связи сказал, что в прошлом году они выделили более $240 тыс. и в этом свыше $150 тыс. на поддержку "сил сопротивления". Они не стесняются открыто говорить, что вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Следующий недружественный шаг - это снятие флага".

Олег Белоконев добавил: "Мы очень добрые люди и добрая нация. Но мы никому не должны позволять вытирать о нас ноги. Я считаю, нам надо продумать комплекс ответных мер, помимо заявления. И не надо никого бояться". -0-