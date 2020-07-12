ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 12 июля 2020
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:46 Белорусские пограничники передали послу Словакии собаку Общество
10:38 Пропавшего под Радошковичами 11-летнего мальчика нашли Происшествия
10:23 "Белтаможсервис" вошел в топ-3 белорусских транспортно-логистических компаний Экономика
10:10 Поддержка государства позволила сохранить в Беларуси академическую науку - ученый Общество
09:58 Десятилетний мальчик утонул в реке под Гомелем Происшествия
09:46 Школьника из Осиповичей ударило током из-за неосторожного обращения с удочкой под ЛЭП Происшествия
09:41 Мужчина утонул в бассейне минской сауны Происшествия
09:30 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая В мире
09:18 Сильный ветер повредил более 20 зданий в трех районах Беларуси Происшествия
09:15 ЦТ по истории Беларуси планируют пройти 17,2 тыс. абитуриентов Общество
00:16 ФОТОФАКТ: Салютом закончился первый день праздника в Александрии Регионы
11.07.20
11.07.20 23:55 В Токио владельцам клубов власти будут платить, чтобы они не работали В мире
11.07.20 23:08 Гала-концертом и салютом завершился первый день праздника в Александрии Регионы
11.07.20 22:59 В Венеции испытали новую защиту от наводнений Технологии
11.07.20 22:50 ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Моя Александрия" Культура
11.07.20 22:31 "Шахтер" разгромил "Городею" и стал лидером чемпионата Беларуси Спорт
11.07.20 22:05 Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного Президент
11.07.20 21:42 Лукашенко: благодаря истокам национальных традиций белорусы остаются самобытным и независимым народом Президент
11.07.20 21:39 Лукашенко: уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране Президент
11.07.20 21:03 БАТЭ и "Славия" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу Спорт
11.07.20 20:56 Во Вьетнаме автобус упал в ущелье - погибли пять человек В мире
11.07.20 20:15 Боксеры Гомельской области выиграли командный зачет Кубка Беларуси  Спорт
11.07.20 19:45 В Непале от оползней и наводнений погибли 40 человек В мире
11.07.20 19:11 Финал проекта "Властелин села" прошел в Александрии Регионы
11.07.20 18:51 Петришенко: праздник в Александрии стал культурным брендом нашей страны Регионы
11.07.20 18:34 "Белшина" одержала вторую победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу Спорт
11.07.20 18:31 На празднике в Александрии прошел показ коллекций льняной одежды от белорусских дизайнеров Общество
11.07.20 18:12 Футболисты тульского "Арсенала" победили "Тамбов" в чемпионате России Спорт
11.07.20 17:55 Выставка в НХМ познакомит с творческим наследием художника Владимира Сулковского Культура
11.07.20 17:52 ФОТОФАКТ: Фестиваль красок Colorfest в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Общество
12 июля 2020, 10:46

Белорусские пограничники передали послу Словакии собаку

Скриншот из видео ГПК
Скриншот из видео ГПК

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайному и Полномочному Послу Словакии в Беларуси Йозефу Мигашу белорусские пограничники передали немецкую овчарку, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

О том, что пограничники подарили ему собаку, дипломат рассказал еще 6 июля на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Щенка немецкой овчарки по случаю завершения дипломатической миссии Йозефу Мигашу передали 11 июля.

"Собака дожидалась своего будущего хозяина в кинологическом центре органов погранслужбы в Сморгони. Ее зовут Зора, в переводе со словацкого - заря", - рассказали в Госпогранкомитете. Там отметили, что Йозеф Мигаш внес значительный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Беларусью и Словакией.

Йозеф Мигаш завершает свою миссию в Беларуси, но продолжит работать для развития сотрудничества двух стран. Об использовании его опыта в дальнейшем шла речь и во время встречи с Александром Лукашенко. Йозеф Мигаш долгое время работал дипломатом на постсоветском пространстве, был консультантом различных коммерческих структур, хорошо известен в предпринимательских кругах Словакии. По его словам, он продолжит участвовать в совместных с Беларусью проектах в области сельского хозяйства и энергетики.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Госпогранкомитет
Новости рубрики Общество
Фото из архива Поддержка государства позволила сохранить в Беларуси академическую науку - ученый
Фото из архива ЦТ по истории Беларуси планируют пройти 17,2 тыс. абитуриентов
На празднике в Александрии прошел показ коллекций льняной одежды от белорусских дизайнеров
Фото из архива В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 18
Сергей Сивец. Фото из архива Сивец: размахивание кулаками, крики и призывы на улицах не имеют ничего общего с демократией
Фото из архива Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в семи районах Беларуси
Главное
Лукашенко: уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране
Коридор эпох, город мастеров и праздник национального костюма - в Александрии проходит "Купалье"
В Беларуси выздоровели и выписаны 54 919 пациентов с COVID-19
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в семи районах Беларуси
Топ-новости
Лукашенко: благодаря истокам национальных традиций белорусы остаются самобытным и независимым народом
Нужно ответственно подходить к решению актуальных проблем на местах - Кунцевич
Субботин посетил инновационные агрообъекты Оршанского района
Поддержка государства позволила сохранить в Беларуси академическую науку - ученый
Петришенко: праздник в Александрии стал культурным брендом нашей страны
"Купалье" в Александрии в архивных фотографиях БЕЛТА
ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Моя Александрия"
В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 18
Решение о передаче ЖК "Грушевский посад" другому застройщику примут после проверки
ФОТОФАКТ: Фестиваль красок Colorfest в Минске
ФОТОФАКТ: Национальные команды по биатлону приступили к тренировкам
Латвийские артисты намерены участвовать в "Славянском базаре", несмотря на сложности с пересечением границы
Милиционер и прохожий спасли тонувшего в Свислочи молодого человека
ПВТ принял 71 нового резидента
Партия антиВИЧ-препаратов на $35 тыс. поступила в Беларусь из Индии
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.