Белорусские пограничники передали послу Словакии собаку

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайному и Полномочному Послу Словакии в Беларуси Йозефу Мигашу белорусские пограничники передали немецкую овчарку, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

О том, что пограничники подарили ему собаку, дипломат рассказал еще 6 июля на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Щенка немецкой овчарки по случаю завершения дипломатической миссии Йозефу Мигашу передали 11 июля.

"Собака дожидалась своего будущего хозяина в кинологическом центре органов погранслужбы в Сморгони. Ее зовут Зора, в переводе со словацкого - заря", - рассказали в Госпогранкомитете. Там отметили, что Йозеф Мигаш внес значительный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Беларусью и Словакией.

Йозеф Мигаш завершает свою миссию в Беларуси, но продолжит работать для развития сотрудничества двух стран. Об использовании его опыта в дальнейшем шла речь и во время встречи с Александром Лукашенко. Йозеф Мигаш долгое время работал дипломатом на постсоветском пространстве, был консультантом различных коммерческих структур, хорошо известен в предпринимательских кругах Словакии. По его словам, он продолжит участвовать в совместных с Беларусью проектах в области сельского хозяйства и энергетики.-0-