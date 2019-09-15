Белорусские спецназовцы на учении "Щит Союза - 2019" освободили от боевиков населенный пункт

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спецназовцы на оперативном учении Беларуси и России "Щит Союза - 2019" зачистили от боевиков городские кварталы, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Экипажи белорусских вертолетов Ми-8МТВ5 спустили группу тактического воздушного десанта. Десантирование было организовано как парашютным, так и беспарашютным способами с использованием альпинистского снаряжения.

Оказавшись на одном из зданий в населенном пункте, находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований, военнослужащие сил специальных операций приступили к его деблокированию.

В ходе розыгрыша одного из эпизодов высадившаяся группа белорусских спецназовцев нейтрализовала охранение, тем самым обеспечила штурм городских кварталов главными силами парашютно-десантного батальона 103-й воздушно-десантной бригады.

Штурмовая группа батальона при поддержке авиации и артиллерии последовательно брала под контроль каждый дом и квартал, затем зачистила от боевиков захваченный населенный пункт и подготовила его к круговой обороне.

Авиационное прикрытие десанта и огневую поддержку подразделений, ведущих бой в населенном пункте, осуществляли экипажи пары вертолетов Ми-24. Они наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами, а также стрелково-пушечным вооружением по укрепленным позициям боевиков. На вооружении вертолета имеется 40 неуправляемых ракет, а также авиационная пушка с боекомплектом 250 снарядов.

Как сообщалось, учение "Щит Союза - 2019" началось 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. В нем принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ. От Беларуси в маневрах задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также самолеты и вертолеты.-0-

Фото Министерства обороны