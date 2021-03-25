25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские строители будут строить под ключ здание театра в Приморье. Об этом после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил журналистам губернатор Приморского края России Олег Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, строительство ожидается масштабным, и готовый объект должен стать "лицом двух стран".

При этом речь идет не только о здании театра - он будет находиться в составе масштабного культурно-выставочного центра, который, как рассчитывает губернатор, станет настоящим украшением всего Азиатско-Тихоокеанского региона и сможет сравниться, например, с театром в австралийском Сиднее. "Одним из главных вопросов было привлечение крупных белорусских компаний, строительных трестов к реализации важнейшего президентского проекта - это культурно-выставочный центр во Владивостоке. Это довольно большое, объемное здание с самой современной архитектурой, которое должно быть украшением не только в России, но во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, где будут представлены экспозиции Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, где будет театральная Мариинская сцена с возможностями просмотра оперы и балета", - рассказал Олег Кожемяко.

"Если это будет сделано белорусскими строителями, это станет значительным вкладом. Это проект двух президентов, действительно история на века - когда мы сможем видеть там, во Владивостоке, форпосте России на Дальнем Востоке, такое великолепное архитектурное строение, которое будет привлекать туристов. Александр Григорьевич дал добро на то, чтобы белорусские строители этим занялись", - заявил губернатор.

По его словам, речь идет о реализации проекта под ключ, хотя по отдельным направлениям, конечно, будут привлечены иностранные специалисты, учитывая, что театральная сцена - это очень сложное инженерное сооружение.

"Оно должно быть брендом, как Сиднейский театр оперы и балета, лицом двух стран, двух президентов, - подчеркнул глава Приморья. - Это очень ответственный объект. Я надеюсь, что белорусские строители с ним справятся".

Старт реализации проекта намечен уже на апрель текущего года.

Более того, Олег Кожемяко пообещал, что в августе Приморская сцена Мариинского театра представит в Беларуси постановку "Тысяча и одна ночь" - красочный спектакль с множеством декораций и большим количеством занятых в нем артистов. "У нас труппа смешанная - из Мариинки, Приморья, японцы участвуют в ней. Потому что в японском балете основная роль, конечно, принадлежала России", - отметил губернатор.-0-