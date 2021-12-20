20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи спасли 2-месячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом, сообщил журналистам директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это первый случай в Беларуси и, вероятно, в СНГ", - отметил Константин Дроздовский.

Ребенок с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом, лечился в Могилевской областной детской больнице. "К сожалению, все реанимационные мероприятия, в том числе ИВЛ, были неэффективны и коллеги обратились за помощью в наш центр, - рассказал директор РНПЦ. - Выехала бригада экстракорпоральной мембранной оксигенации. Туда привезли аппарат ЭКМО, подключили к нему ребенка и транспортировали к нам в центр".

Шесть дней малышка находилась В РНПЦ на аппарате ЭКМО, а после отключения от него еще шесть дней - на ИВЛ. В настоящее время девочка сама дышит, кушает, находится рядом с мамой и идет на поправку.

На момент подключения к аппарату ЭКМО ребенку было всего два месяца, уточнил Константин Дроздовский. "Это "ювелирнейший" случай. Естественно, есть достаточно большая проблема подключить аппарат из-за возраста ребенка. Нам, к счастью, это удалось", - сказал он. В целом же случай сам по себе уникальный: дети в меньшей степени болеют коронавирусом и у них таких тяжелых форм практически не бывает. "В данном случае единственный способ спасения ребенка, у которого была тяжелейшая, угрожающая жизни пневмония, - подключение аппарата ЭКМО", - добавил директор центра.

Если лечение малышки пойдет по плану, вскоре ее переведут из отделения интенсивной терапии в обычное. И когда состояние ребенка позволит, она продолжит лечение по месту жительства, вероятнее всего, в Могилевской областной детской больнице.-0-