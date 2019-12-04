Белорусский автобус испытывают в Казани для системы скоростного городского транспорта

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Автобусы большой вместимости МАЗ-215 в будущем могут быть закуплены Казанью для системы скоростного автобусного транспорта, которая в столице Татарстана получила название "Метробус". До 6 декабря одна из таких машин проходит испытания на четырех городских маршрутах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Новую машину Минского автозавода осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин. Как рассказал заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники, начальник управления продаж пассажирской техники ОАО "МАЗ" Владимир Дормаш, автобус рассчитан на 167 человек. "В условиях мегаполиса эта модель транспорта позволяет маневрировать и быстро развозить большое количество людей, а пять дверных проемов дают возможность пассажирам быстро зайти и выйти, не задерживая движение", - отметил представитель МАЗ.

В Казани рассчитывают, что ввод в эксплуатацию новых автобусов позволит улучшить безопасность дорожного движения, экологическую ситуацию в городе, увеличить скорость передвижения пассажиров, уменьшить время в пути и сократить количество городского пассажирского транспорта.

МАЗ-215 - низкопольный сочлененный автобус, оснащенный Mercedes-Benz (Евро-5) и автоматической коробкой передач ZF. Длина машины составляет 18,75 м.-0-

Фото посольства Беларуси в России