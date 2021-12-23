Белорусский фонд мира призывает к международному расследованию фактов, изложенных Эмилем Чечко

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фонд мира выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, связанной с заявлением польского солдата Эмиля Чечко о фактах возможного совершения преступлений польскими военнослужащими в отношении мигрантов и пытающихся помогать им волонтеров на польско-белорусской границе. Об этом говорится в заявлении фонда, размещенном на его сайте, сообщает БЕЛТА.

"Мы уверены, что международная общественность не имеет права оставлять эту информацию незамеченной, так как нет в мире ничего более ужасающего, чем убийство человека. Мы придерживаемся позиции единых стандартов в оценке произошедшего. В то время как в отношении Беларуси создаются специальные комиссии и назначаются спецдокладчики, в данной ситуации отсутствуют какие-либо активные действия со стороны компетентных международных институтов. Мы призываем ООН, ОБСЕ, Human Right Watch и другие организации к созданию специальной комиссии и проведению беспристрастного расследования, - говорится в заявлении. - Надеемся, что в ближайшее время такое расследование состоится с привлечением международных экспертов, и в случае подтверждения указанных фактов будет дана не только правовая оценка противоправным действиям, но и данный факт будет осужден всем цивилизованным мировым сообществом".-0-

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