"Белсоюзпечать" отмечает 100-летний юбилей

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. История предприятия "Белсоюзпечать" началась 21 ноября 1918 года с Декрета Совнаркома "Об установлении в учреждениях почтово-телеграфного ведомства продажи произведений советской печати". Совет Народных Комиссаров постановил открыть розничную продажу газет, журналов, брошюр и книг с 1 декабря 1918 года во всех учреждениях почтово-телеграфного ведомства.

Спустя 100 лет "Белсоюзпечать" является лидером по распространению периодической печатной продукции в стране, неотъемлемой частью информационного пространства республики, одной из самых масштабных сетей в белорусской розничной торговле.

Предприятие постоянно развивает и совершенствует свою торговую сеть. Ежегодно появляются новые модернизированные торговые объекты. 1 ноября 2018 года пять крупных торговых сетей белорусской системы "Союзпечать" объединились в единое предприятие - РУП "Белсоюзпечать". Теперь национальная сеть по распространению печатных изданий насчитывает более 1300 торговых объектов. Почти все магазины уже переведены на самообслуживание, в крупных павильонах посетители могут за чашкой чая или кофе почитать свежую газету и просмотреть любимый журнал.

РУП "Белсоюзпечать" ежегодно участвует в международных выставках. Коллектив предприятия неоднократно награждался многочисленными грамотами и дипломами. В номинации "Партнерство" предприятие дважды становилось обладателем награды "Золотая литера".-0-