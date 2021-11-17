Беженец из лагеря у границы: распыляли газ, поливали водой, не глядя, что с нами женщины и дети

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Польские силовики распыляли газ в людей, не обращая внимания, что среди беженцев женщины и дети. Об этом в разговоре с корреспондентом БЕЛТА рассказал один из беженцев, которые сейчас остались в лагере у самого пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.

Днем 16 ноября обстановка на белорусско-польской границе накалилась. Часть беженцев из стихийного лагеря попыталась попасть на территорию Польши. В ответ польская сторона применила силу: в ход пошли водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ.

"Они не смотрели, что среди нас женщины и дети. У многих пострадали глаза, сам я до сих пор кашляю", - рассказал один из беженцев. Несмотря на произошедшее, он решил остаться у границы в надежде попасть в Евросоюз.

"У нас нет другого выхода. Мне ни в коем случае нельзя возвращаться в Ирак. Там большая проблема с безопасностью", - подчеркивает еще один беженец. Он надеется на мирное разрешение ситуации, но не исключает, что вновь попробует пробраться в Польшу. На вчерашнюю попытку, говорит он, многих толкнуло отчаяние.

Сейчас в лагере у границы несколько сотен человек. Они поставили палатки, жгут костры, чтобы согреться. Всем им неоднократно предлагалось перейти в пункт временного размещения, который был организован по поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Пункт временного размещения расположился в транспортно-логистическом центре неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Там сейчас около 1 тыс. беженцев. Они ночуют в тепле, им выдают сменные теплые вещи, обеспечено горячее питание, снабжение водой. Установлены биотуалеты.

Те, кто остался в лагере при границе, ждут, что ситуация разрешится и они все же пройдут в Польшу и дальше в Европу.-0-