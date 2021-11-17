"Было страшно, дети тоже сильно испугались": беженец о польских водометах и газе

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Использование польскими силовиками спецсредств, в том числе газа и водометов, напугало и взрослых, и детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал один из беженцев из пункта временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги".

Днем 16 ноября обстановка на белорусско-польской границе накалилась. Часть беженцев из стихийного лагеря попыталась попасть на территорию Польши. В ответ польская сторона применила силу, в ход пошли водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ.

"Мы попытались перейти границу из-за отчаяния, ведь нашу проблему решать в Европе не спешили. В ответ же полился газ. Было очень страшно даже мне, взрослому, что говорить о детях?" - вспоминает мужчина. Он говорит, что воздействие было серьезным: щипало глаза и душил кашель. Серьезный дискомфорт вызывала мокрая одежда: на улице было около нуля.

"Хорошо, что нас разместили здесь", - показывает мужчина на транспортно-логистический центр. "Удалось переодеться, нам передали теплую одежду, другие вещи. Да и выспался под крышей", - продолжает он. Правда, мужчина беспокоится за семью друзей, у которых маленькие дети. В суматохе он потерял с ними связь. Позвонить не может, разрядился телефон. Говорит, что, скорее всего, эти люди остались дожидаться разрешения ситуации в лагере у границы.

"Многим из нас нет обратного пути в Ирак. Германия обещала нас принять. Мы доберемся туда", - резюмировал он.-0-