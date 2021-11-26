Беженец из Сирии: выступление Александра Лукашенко вселило в меня оптимизм

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Выступление Президента Александра Лукашенко вселило оптимизм. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказал беженец из Сирии в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре после общения с главой белорусского государства.

"На родине я продал все имущество, чтобы попасть в Европу. Сегодняшнее выступление Александра Лукашенко вселило в меня оптимизм и веру в благополучное разрешение событий. Надеюсь, скоро я окажусь в Германии", - подчеркнул мужчина.

Беженка из Курдистана в свою очередь отметила: "Я счастлива. Ваш Президент сказал, что поможет тем, кто хочет вернуться домой. Для меня это хорошие новости, потому что я хочу обратно".-0-

Александр Лукашенко