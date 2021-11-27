Беженец в ТЛЦ: спасибо белорусам за помощь

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Один из беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе, благодарит белорусов за помощь. Об этом он сказал корреспонденту БЕЛТА.

"Я приехал из Ирака и хочу попасть в Германию. Надеялся, что Польша нас пропустит, но вместо этого нас поливали из водометов и травили газом. Хочу сказать спасибо белорусам за то, что дали нам кров, еду, воду и спасли от холодов. Отдельно хочется поблагодарить Александра Лукашенко, который вчера пообещал помочь решить нашу проблему. Это добавляет нам сил", - поделился мужчина.

Между тем в лагере образовалась инициативная группа, через которую люди доносят свои основные проблемы. Беженцы пишут, что им необходимо, и по этим спискам формируются грузы гуманитарной помощи от белорусской стороны.-0-

Фото Максима Гучека