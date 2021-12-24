Беженец в ТЛЦ: все мы здесь оказались ради будущего детей

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие беженцы покинули родину ради лучшего будущего для детей. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал один из находящихся в ТЛЦ иракских беженцев.

Сегодня для беженцев на границе идет 47-й день. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" у белорусско-польской границы. Сейчас здесь около 600 человек, среди которых много женщин и детей. Сегодня на территории ТЛЦ заработал мобильный образовательный центр для детей.

"Это хорошая инициатива. С радостью записал туда троих своих детей. Дети должны учиться. На родине у них такой возможности не было. Именно ради детей, их будущего мы и отправились в Германию", - рассказал мужчина. Он отметил, что люди продолжают надеятся на лучшее, на то, что их желания и мечты сбудутся.

"На родине у нас нет работы, трудно дать детям образование. Вот и причина, почему мы здесь", - говорит беженец. Он также благодарит белорусскую сторону за помощь. "Спасибо, мы обеспечены едой, есть крыша над головой, теплые вещи, вот начала работу школа. Но все же мы не хотим задерживаться здесь надолго. У нас другая цель", - отметил беженец.-0-

Фото Леонида Щеглова