Беженка из ТЛЦ: спасибо жителям Беларуси за то, что не остались безучастными к нашим проблемам

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы благодарны Беларуси за помощь и поддержку в сложной ситуации. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала беженка из пункта временного размещения.

Сегодня для беженцев идет 21-й день на границе. Они продолжают находиться в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Среди них и 24-летняя беженка, которая вместе с мужем и 5-летним ребенком не теряют надежды попасть в Германию.

"В Ирак, в Курдистан мы не вернемся. Это вопрос безопасности каждого из нас", - отмечает беженка.

По ее словам, в Беларуси не остались в стороне от проблем беженцев. "Это еще раз подтвердил и визит Президента Беларуси. Я была на встрече с ним. Знаете, он настоящий джентльмен. Эта встреча дала нам большую надежду", - рассказала она.

"Очень благодарна Беларуси за то, что всем необходимым обеспечен ребенок: детское питание, теплая одежда", - подчеркнула женщина.

Сейчас в пункте временного размещения в ТЛЦ беженцы обеспечены горячим питанием, водой, им выданы постельные принадлежности. Также круглосуточно в ТЛЦ дежурят медики. Развернута полевая баня.-0-

Фото Леонида Щеглова