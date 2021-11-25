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25 ноября 2021, 12:08

Беженцы рассказали, почему не хотят возвращаться на родину

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
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Уже вторую неделю беженцы, до этого находящиеся в стихийном лагере на белорусско-польской границе, живут в торгово-логистическом центре "Бремино-Брузги" неподалеку от пограничного перехода "Брузги" в Гродненской области. Именно здесь они ожидают разрешения своей дальнейшей судьбы. Несмотря на все старания белорусской стороны, которая дала попавшим в беду людям крышу над головой и обеспечивает их всем необходимым для поддержания нормального уровня жизни, ситуация остается сложной. Корреспондент газеты "7 дней" побывал в новом месте дислокации мигрантов и узнал, что они собираются делать дальше.

Неравнодушные белорусы

Условия для беженцев в ТЛЦ, безусловно, в разы лучше, чем в стихийном лагере на белорусско-польской границе. У них появилось полноценное укрытие от непогоды и мороза: температура внутри помещения, по ощущениям, около +20 С. И это важный момент, ведь многие мигранты за неделю нахождения на улице подхватили простуду, у некоторых обострились хронические заболевания. Кроме того, люди теперь спят не на холодной земле, как раньше, а на деревянных поддонах и матрасах, из которых получилось подобие кроватей.

На прилегающей к ТЛЦ территории для мигрантов обустроили необходимую инфраструктуру: коммунальные службы установили два десятка биотуалетов и мусорные контейнеры, "Гродноводоканал" подогнал две цистерны с питьевой водой, а военные - полевую кухню. Они же разбили три палатки для раздачи еды и гуманитарной помощи: ее привозят неравнодушные белорусы и общественные организации.

На днях военнослужащие поставили недалеко от ТЛЦ полевую баню, где за час смогут помыться 70 человек. Для беженцев это большая радость: они уже давно просили о возможности принять душ.

Рядом с центром круглосуточно дежурит бригада скорой помощи. За помощью к медикам обращается немало людей, в основном жалуются на простуду, боли - в животе и зубную.

Регулярно к новому временному дому беженцев приезжает автолавка, которая работает с раннего утра до позднего вечера. Продают консервы, бакалею, кондитерские, молочные и мясные изделия. А еще - сигареты, чипсы и газированные напитки.

- Эти продукты считаются вредными, поэтому их по международным нормативам нельзя предоставлять в качестве гуманитарной помощи, однако спрос на них имеется. Некоторые люди в ТЛЦ договаривались с таксистами и заказывали сигареты в интернете, а затем перепродавали соотечественникам по цене 10-50 евро за пачку. Чтобы пресечь спекуляцию, была налажена выездная торговля этими товарами по тем же ценам, что и по всей стране, - объяснял появление автолавки председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Также на территории ТЛЦ работают два фудтрака, где можно купить фастфуд. Цены на уровне средних по Гродно: шаурма с курицей - от Br7,50 до Br9, в зависимости от веса, хот-доги - от Br4,50 до Br6, картошка-фри - от Br3 до Br5.

Поменять валюту на белорусские рубли беженцы могут в обменнике рядом с ТЛЦ. Их туда водят по несколько человек в сопровождении военнослужащих внутренних войск, чтобы избежать беспорядков. С переводом помогают волонтеры-студенты филологического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

"Наше правительство не защищает"

Утро в ТЛЦ начинается с уборки. Курение - только на улице. Пожарная безопасность превыше всего! После наведения порядка - завтрак, который волонтеры подвозят около 9-10 утра. Детям и женщинам, как правило, выдают фрукты, йогурты, молоко, горячий чай. Мужчинам - только чай, печенье либо пряники. После каждый занимается своим делом: одни стирают одежду на улице, другие, несмотря на шум и горящий свет в ТЛЦ, спят, третьи - общаются, играют в шашки. Дети гоняют мяч.

В 14:00 военные подвозят горячий обед. К этому времени их уже ждет очередь около палаток. В меню - перловая каша либо макароны с тушенкой или сосисками, горячий чай. Вместе с обедом выдают гуманитарную помощь: обувь, теплую одежду, одеяла, матрасы. Детям - мягкие игрушки, мячики, раскраски, фломастеры и цветные карандаши. К вечеру все перемещаются в "кровати". И так каждый день.

Мигранты благодарят нашу страну за то, что не оставили их один на один с бедой. Например, беженец из Ирака Сейван утверждает, что если бы белорусы не помогли его детям теплой одеждой и обувью, то им бы было гораздо сложнее выжить:

- Я бегу из Ирака, потому что там много проблем, вся инфраструктура разрушена. К нам пришли террористы из ИГИЛ, поэтому мы с женой и тремя детьми вынуждены бежать. Мы хотим попасть в Германию или Францию, где сможем ощущать себя в полной безопасности.

Примерно по той же причине покинул Ирак и Мади:

- После бомбежек я остался без дома и какого-либо имущества. Возвращаться мне некуда, да и не хочу - лучше смерть. Еду в Германию. Надеюсь, меня пропустят.

В Германию стремится и сириец Наин. Там, по словам мужчины, живет его сестра, которая пообещала помочь обустроиться на первых порах:

- Жить в Сирии просто невыносимо. Засыпаешь и боишься не проснуться, так как в дом может угодить бомба. Я так больше не могу.

Сдают нервы и у иракца Сала:

- На родине мне угрожает смерть, поэтому решился с семьей уехать. Наше правительство не защищает простых жителей, террористы могут выгнать тебя из дома или убить. Спасибо белорусам, которые не оставили нас на улице в такой трудной ситуации и помогают чем могут. Очень ценим.

Ханс Клюге: "Беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая медпомощь"

- Во-первых, должен выразить слова признательности правительству Беларуси за организацию беспрепятственного доступа на территорию логистического центра, - отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. - Мы смогли пообщаться со всеми, узнать об их потребностях и организовать доставку товаров первой необходимости. Дальше также будем оказывать всемерную помощь по запросу Министерства здравоохранения. Мы согласовали последовательность действий.

Прежде всего - организация и предоставление первичной медико-санитарной помощи. На объекте уже дежурит скорая помощь, теперь нужно организовать медицинское наблюдение. Необходимо оказывать адресную помощь разным категориям: людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям. Второй шаг - предупредить распространение COVID-19. В лагерь беженцев поставят диагностические наборы для проведения экспресс-тестирования.

Еще один важный вопрос - обеспечение психологического благополучия. Со стороны Министерства здравоохранения нас заверили, что гродненский медуниверситет, в частности его медико-психологический факультет, готов прийти на помощь в любой момент для решения всех вопросов психического здоровья и психологического благополучия. И еще санитарно-гигиенические условия. Будут организованы возможности для того, чтобы принять душ, чтобы люди могли соблюдать личную гигиену. Определенные действия запланированы и совершаются.

Сейчас в транспортно-логистическом центре находится около 1,8 тыс. человек. Немало среди них женщин и детей. Под места размещения мигрантов отведено около 1/5 площадей ТЛЦ. Все обеспечены спальными принадлежностями. За прошедшую неделю беженцам было роздано более 70 т гуманитарной помощи.

Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора: "Потерпевшими на белорусско-польской границе признаны 132 человека, в том числе 23 ребенка в возрасте от года до 14 лет. Виды травм различные: химические ожоги, телесные повреждения, у одного из пострадавших есть подозрение на перелом ребер. Основная масса - повреждения органов дыхания в результате применения сильнодействующих ядовитых веществ. Возбуждено уголовное дело по факту преступлений против безопасности человечества, действиям польских силовиков будет дана правовая оценка".

Олег КРИВОНОСОВ,

газета "7 Дней".-0-

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