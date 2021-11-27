27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ направил гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В акции приняли участие студенты, преподаватели и другие сотрудники, общественные организации и центр волонтерской деятельности ведущего вуза страны. "Мы не могли остаться в стороне от сложной ситуации, в которой оказались беженцы. Они нуждаются в элементарной помощи: еде, тепле и нашем неравнодушии. Очень важно сохранять человеческие ценности, которые не зависят ни от нации, ни от вероисповедания, ни от страны проживания", - отметил проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушевич во время отправки помощи.

Для людей в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска "Брузги" собрали более 100 продуктовых наборов. "Это наш маленький вклад в поддержку попавших в трудную ситуацию людей. Ведь среди них много наших сверстников, хочется им придать уверенности в скором разрешении проблемы", - поделился четверокурсник химического факультета Антон Зверев.

Поддержал матерей, женщин, малолетних детей, стариков Союз женщин БГУ. Председатель организации Ирина Казакова отметила: "Забота о здоровье и благополучии матери и ребенка, провозглашение свободной воли, уважение человеческой жизни как главной ценности мироздания - это основы гуманизма и демократических убеждений, которые являются достоянием глобальной цивилизации и культуры. Отношение к пожилым людям, женщинам и детям - один из главных показателей уровня гуманности любого общества. Жестокость или равнодушие к детям и женщинам для нас просто неприемлемы".

Гуманитарная помощь от БГУ передана сегодня. Представители университета приехали в лагерь, чтобы лично поддержать находящихся там людей, создать им настроение и вселить надежду на исполнение их мечты. "Эти люди всего лишь просят пройти через границу туда, куда их позвали, обещая спокойную, нормальную жизнь в той же Германии. Они бегут от лишений, от нищеты, от войны и разрушений в своих странах целыми семьями с женщинами и детьми, со стариками", - сказала заместитель председателя совета Союза женщин БГУ Людмила Шибалко и добавила: - Большая благодарность нашему руководству, пограничникам, врачам - всем людям, которые помогают беженцам, дают возможность им согреться, подвозят воду, еду, теплую одежду".-0-

Фото БГУ