БИСИ: индивидуализация и профилизация - главные акценты системы образования

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуализация и профилизация - главные акценты системы образования, заявила БЕЛТА аналитик БИСИ, кандидат социологических наук, доцент Светлана Алейникова, комментируя доклад Президента на VI Всебелорусском народном собрании.

"Глава государства неоднократно отмечал, что будущее страны - за молодежью, с их новыми взглядами и ценностными установками. Молодежь - поколение совершенно новых навыков и знаний, которые формируются под влиянием общемировых тенденций", - сказала Светлана Алейникова.

Аналитик отметила, всеобъемлющая информатизация и цифровая трансформация общества, лавинообразный рост объемов информации и знаний изменяют требования к рынку труда, который ориентирован на кадры нового поколения. Главной целью подготовки кадров становится обеспечение их конкурентоспособности в условиях глобализации и жесткой борьбы за рынки и ресурсы, в первую очередь человеческие.

"Республика Беларусь, взяв на заре становления независимости за основу национальной системы образования советскую модель, смогла максимально эффективно развить ее лучшие традиции, - подчеркнула Светлана Алейникова. - Как результат - нахождение в группе стран с высоким индексом развития человеческого потенциала".

В то же время наша страна стоит перед задачей органичного вписывания будущих поколений в международное образовательное и экономическое пространство с условием сбережения своих национальных особенностей и накопленного опыта, заметила она.

"В этой связи основными путями развития системы образования видится ранняя профориентация и профилизация учащихся, создание умной образовательной среды как условия формирования индивидуальных траекторий обучения. Востребованности будущих выпускников на рынке труда будет способствовать усиление связки обучение-трудоустройство, а также четкие представления об общих контурах экономики ближайшей пятилетки: каков в ней будет удельный вес высокотехнологического, промышленного производства, частного сектора, сферы услуг, науки и др.", - рассказала она.

Аналитик БИСИ отметила, что главным акцентом видится управление знаниями: формирование у учащихся способности к восприятию и созданию новых знаний, их адаптации к динамично изменяющимся условиям, привитии навыков самостоятельного обучения и постоянного обновления компетенций (принцип "научить учиться").

"Это позволит привести к единому знаменателю весь спектр запросов и ожиданий общества от системы образования и на этой основе выстраивать стратегические направления ее развития, учитывающие как вызовы настоящего, так и тенденции будущего", - заключила Светлана Алейникова.-0-