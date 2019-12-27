Благополучие граждан не должно быть разменной монетой в критериях работы милиции - Караев

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благополучие граждан не должно быть разменной монетой в критериях работы милиции. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев после заседания межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благополучие граждан, их настроение и качество жизни не должны быть разменной монетой в наших внутренних критериях (как мы друг друга оцениваем, как раздаем звездочки, звания, премии и должности). Мы же работаем для людей. У себя внутри мы уже разберемся, как и кого оценивать за работу", - сказал Юрий Караев.

Министр допустил, что, возможно, на местах не все руководители понимают, как теперь оценивать работу своих подчиненных, если те не принесли определенное количество протоколов. "Убеждаем, что профилактика, беседа - это и есть работа. Ты был на службе, внимательно контролировал ситуацию, останавливал явных нарушителей - вот она, работа. А выявлять самим на количество - этого делать не надо", - подчеркнул он.-0-