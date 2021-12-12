Благотворительный концерт "Мир добра" встречает гостей в малом зале Дворца Республики

Во время концерта

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный концерт "Мир добра" для инвалидов, воспитанников интернатов столицы и Минской области проходит сегодня в малом зале Дворца Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочется сделать детям праздник. Но самое главное - дать им уверенность в том, что они обычные граждане нашей страны и имеют равные возможности. А мы постараемся сделать все, чтобы эти возможности реализовать", - сказал управляющий делами Президента Валерий Иванов.

Обращаясь к ребятам в зале, Валерий Иванов поздравил их с наступающими праздниками и пожелал здоровья и исполнения желаний. Он вручил подарочные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря для детского дома №5 г. Минска и Вилейской специальной общеобразовательной школы-интерната.

Благотворительная акция "Мир добра" проводится при поддержке Управления делами Президента Республики Беларусь, Минского городского и Минского областного исполнительных комитетов, объединения "Паралимпийский комитет Республики Беларусь". Цель мероприятия - поддержать проекты некоммерческих организаций, которые помогают детям с особенностями развития адаптироваться в обществе.-0-

Фото Сергея Шелега

Шепель: детям с особенностями развития нужна наша помощь и поддержка