Более 15 тыс. многодетных семей направят на строительство жилья в 2020 году

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 15 тыс. многодетных семей в Беларуси должны в этом году направить на строительство жилья. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Одна из первоочередных задач в жилищном строительстве Беларуси на сегодняшний день - в максимально короткие сроки обеспечить квадратными метрами многодетные семьи. "Еще на начало 2019 года общая очередь была более 660 тыс. нуждающихся в улучшении жилищных условий. По многодетным семьям могу привести данные регионов на октябрь 2019 года - 37,9 тыс. При этом, по данным статистики, мы в прошлом году обеспечили жильем более 10 тыс. семей. А направили на строительство более 14 тыс., т.е. часть из них получат ключи уже в нынешнем году", - сказал Александр Авраменко.

При этом он акцентировал внимание на том, что направить на строительство и получить ордер на квартиру и ключи - совершенно разные вещи. Соответственно, часть семей, которых направят на строительство жилья в 2020 году, отметит новоселье либо в этом же году, либо в следующем (в зависимости от сроков строительства). "Задание на 2020 год - направить на строительство жилья 15 тыс. 50 многодетных семей", - добавил Александр Авраменко.

Начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Минстройархитектуры Инна Пинковская добавила, что из этих семей часть будет строиться не в многоквартирных жилых домах, а сможет выбрать индивидуальное строительство или реконструкцию жилого дома, покупку помещения на вторичном рынке. Но при этом государственная поддержка оказывается с соблюдением очередности. Т.е. когда у многодетной семьи подходит ее очередь, она может выбирать любой доступный по законодательству вариант улучшения жилищных условий с господдержкой. Либо может не ждать своей очереди и решать квартирный вопрос на общих основаниях.-0-

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