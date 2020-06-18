18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заявила заместитель директора Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

"У нас есть традиционная форма подготовки к ЦТ - это репетиционное тестирование, которое у нас осуществляется в течении всего года и проходит в три этапа. Но в этом году мы ввели еще новую форму - это репетиционное тестирование онлайн. Начало оно функционировать с мая и пользуется достаточно большой популярностью у ребят. Этой функцией воспользовалось уже свыше 15,5 тыс. человек", - рассказала Наталья Вайтехович.

Несмотря на изменение формы, абитуриентам услуга предоставляется в полном объеме. "Сюда входит прохождение варианта теста в контрольном режиме. Затем абитуриент получает свой результат и полный разбор всех заданий теста, - отметила замдиректора. - Такая форма подготовки позволяет абитуриенту не только поработать с предметной областью, но и с технической составляющей ЦТ - это заполнение бланка ответа. В режиме, когда время прохождения теста ограничено, этот навык играет большое значение".-0-

Фото Сергея Шелега

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