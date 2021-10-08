Более 22,3 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многодетных семей на 1 октября 2021 года открыто 104 785 депозитных счетов "Семейный капитал", 22 332 из которых - по программе 2020-2024 годов, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 453 депозитных счета на сумму $824,5 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно - не позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего ребенка или последующих детей.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 22 332 депозитных счета на сумму Br512 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял Br22,5 тыс., а с 1 января 2021 года - Br23 737,5.

"На 1 октября этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 43 737 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий - 38 332 (87,6%), получение образования - 2530 (5,8%), получение медицинских услуг - 2875 (6,6%). Принято 41 504 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 9023, следом идут Минская область - 7218, Гомельская - 6295, Минск - 5890, Гродненская область - 4748, Могилевская - 4208. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 4122.-0-