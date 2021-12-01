Более 23 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией проживает в Беларуси

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 1 ноября 2021 года в Беларуси с ВИЧ-положительным статусом проживает более 23 тыс. человек. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

За последнее десятилетие наибольшее количество новых случаев регистрируется в возрастной группе 35-49 лет. По словам заведующего отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александра Атаманчука, если раньше проблема ВИЧ-инфекции по большей части касалась молодого поколения, то есть населения до 30 лет, то сегодня отмечается сохраняющаяся тенденция старения ВИЧ-инфекции. Более 80% вновь выявляемых случаев ВИЧ регистрируется в возрастных группах 30-39 лет и 40 лет и старше.

На сегодня в структуре путей передачи ВИЧ-инфекции преобладает половой, его удельный вес составляет более 80%. На парентеральный путь (при употреблении наркотических веществ инъекционно) приходится в среднем 15%. "Но у нас есть регионы, для которых характерен и более высокий удельный вес парентерального пути передачи. Это город Минск и Минская область", - отметил Александр Атаманчук.

В целом в Беларуси отмечается неравномерное географическое распространение и регистрация случаев ВИЧ-инфекции. Более 75% всех зарегистрированных случаев и соответственно людей, живущих с ВИЧ, приходится на три региона республики - Гомельскую область, Минск и Минскую область.

"В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное медицинское обследование, в том числе анонимно, можно в любой организации здравоохранения, где есть процедурный кабинет. На базе негосударственных некоммерческих организаций работают анонимные консультативные пункты для представителей ключевых групп населения, где в том числе предоставляются услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию", - сказал Александр Атаманчук. Более того, тест можно свободно купить в аптеке и провести тестирование дома.

В республике предусмотрен универсальный доступ к антиретровирусной терапии. То есть государство гарантирует предоставление лечения всем людям, живущим с ВИЧ, вне зависимости от стадии болезни и уровня иммунитета.

Касаясь профилактики, Александр Атаманчук заметил, что ни один из способов не может остановить распространение ВИЧ-инфекции, однако существуют научно обоснованные и эффективные способы предотвращения заражения, а также снижения риска инфицирования. В частности, это использование презервативов. Что касается антиретровирусной терапии, доказано, что она обладает не только лечебными свойствами (позволяет поддерживать состояние здоровья, качество и продолжительность жизни пациента), но и обладает профилактическим эффектом. "Это означает, что у пациентов, которые имеют хорошую приверженность к лечению, антиретровирусная терапия позволяет достигать неопределяемой вирусной нагрузки, а также предотвращает передачу ВИЧ половым партнерам", - пояснил заведующий отделом.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.-0-